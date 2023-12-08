طلائع غزو حشري غير متوقع تظهر في فنلندا

أشار موقع YLE إلى اكتشاف نوع غير مسبوق من الصراصير كبيرة الحجم في فنلندا.

وقد أفاد بيان صحفي صادر عن جامعة أولو: للمرة الأولى، تم اكتشاف نوع غير مسبوق من الصراصير كبير الحجم في فنلندا. ففي أوائل ديسمبر، تم اكتشاف صرصور يزيد طوله عن ثلاثة سنتيمترات في منطقة أولو.

يشار إلى أن هذا النوع من الحشرات ذات اللون البني الغامق اللامع لم يسجل انها شوهدت من قبل في فنلندا. ويعتقد أن الصراصير قد دخلت البلاد نتيجة نقل البضائع المستوردة من الخارج.

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وأشار رئيس جامعة أولو، ماركو موتانينو، إلى أن هذا النوع من الصراصير، كغيره، يمكن أن يتسبب بنشر الأمراض ويسبب أعراض الحساسية والربو.

المصدر: ريا نوفوستي