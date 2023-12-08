مذيعة شهيرة تقع في المحظور على الهواء (فيديو)

اعتذرت مذيعة قناة BBC مريم موشيري بعد قيامها بحركة بذيئة بإصبعها الأوسط على الهواء مباشرة.

وقالت المذيعة المخضرمة في منشور على صفحتها في منصة "إكس": "مرحبا جميعا، بالأمس قبل نهاية الساعة كنت أمزح مع فريق العمل في الاستوديو. كنت أتظاهر بالعد التنازلي بينما كان المدير يعد معي تنازليا من 10-0.. وعندما وصلنا إلى 1، أدرت إصبعي على سبيل المزاح ولم أدرك أنه سيتم التقاط هذا بالكاميرا".

Hey everyone , yesterday just before the top of the hour I was joking around a bit with the team in the gallery.



I was pretending to count down as the director was counting me down from 10-0.. including the fingers to show the number. So from 10 fingers held up to one.



When… — Maryam Moshiri (@BBCMaryam) December 7, 2023

وأضافت: "لقد كانت مزحة خاصة مع الفريق وأنا آسفة جدا لأنها خرجت على الهواء! لم يكن في نيتي أن يحدث هذا، وأنا آسفة إذا أساءت أو أزعجت أي شخص. فأنا لم أكن أقصد المشاهدين بهذه الحركة، وقد كانت مجرّد نكتة سخيفة موجهة لعدد قليل من زملائي".

BBC Presenter Maryam Moshiri didn't expect the camera switch on so fast.....🖕😬 pic.twitter.com/4NhaiKxXbb — Pete Liquid (@PeteLiquid) December 7, 2023

وظهرت المذيعة البالغة من العمر 46 عاما، في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ترفع إصبعها الأوسط، لتدرك أنها كانت على الهواء وتعود لقراءة الأخبار وكأن شيئا لم يكن.

ومريم موشيري من أصول إيرانية، عملت كمقدمة أخبار في "BBC" لأكثر من 15 عاما قبل ترقيتها لمنصب "كبير مقدمي البرامج" في 2019.

المصدر:RT