مصر.. إيقاف ريهام سعيد عن الظهور التلفزيوني

قال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين المصريين، إن المجلس قرر إيقاف الإعلامية ريهام سعيد من الظهور على الشاشة.

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وقال مصدر إن قرار الإيقاف جاء لمخالفة الإعلامية لعقدها مع قناة الشمس وفسخ العقد قبل انتهاء مدته، مضيفا: "قناة الشمس تقدمت بشكوى ضد الإعلامية واتخذنا قرار الإيقاف في الوقت الحالي".

وظهرت الإعلامية ريهام سعيد، أمس السبت، في أولى حلقاتها على قناة "هي". وكانت قد نشرت مؤخرا عبر "فيسبوك" اعتذارها لقناة الشمس بسبب مرورها بأزمة صحية واتخاذها جميع الإجراءات القانونية لفسخ العقد.

وأعلنت قناة "هي"، تعاقدها مع الإعلامية ريهام سعيد، لتعود مجددا إلى الشاشة، بعد فسخ تعاقدها مع الشمس.

المصدر: مصراوي