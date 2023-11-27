"إعصار القرن" يضرب شبه جزيرة القرم وظواهر غريبة في بعض المدن! (فيديو)

تسبب إعصار قوي ضرب مناطق شبه جزيرة القرم الروسية بفيضانات في المدن الساحلية وظواهر غريبة ظهرت على بعض سواحل المنطقة.

وقالت مراكز الأرصاد الجوية المحلية في المنطقة أن رياح الإعصار التي بدأت بالهبوب أمس الأحد وصلت سرعتها إلى 40م/ثا في بعض المدن الساحلية، وتسببت بظهور أمواج قوية في البحر وصل ارتفاعها إلى 8 أمتار، وتسبت هذه الأمواج بخروج المياه من البحر لتغمر شوارع المدن.

ومن جهتها قالت رئيسة إدارة مجلس مدينة يفباتوريا، يلينا ديميدوفا:"إن سوء الأحوال الجوية تسبب بغمر الشوارع وبعض المنازل في المناطق الساحلية بالمياه، وأن رجال الإنقاذ تممنكوا من إجلاء حوالي 20 عائلة في المدينة، وأعلنت المراكز المختصة عن استعدادها لاستقبال العوائل المتضررة.

وبسبب الإعصار أيضا غمرت المياه بعض مناطق الطريق السريع المؤدي إلى مدينة سيمفيروبل، وكان لا بد من إيقاف حركة السير على الطريق لمدة.

وأشار مراسل وكالة "نوفوستي" الروسية إلى أن الإعصار تسبب أيضا بظهور أكبر انحسار لمياه البحر منذ 60 عاما في مدينة غينيتشيسك بمنطقة خيرسون، وفي بعض سواحل المدينة تراجعت المياه إلى مسافة تزيد عن 100 م عن الخط الساحلي المعتاد.

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ومع هذه الظاهرة غير الاعتيادية ظهرت سواحل المدينة مغطاة بالطحالب والأصداف وقناديل البحر، وتهافت بعض السكان لمشاهدة مناطق لم تظهر لهم من قبل.

وتسبب الإعصار في قطع إمدادات الكهرباء عن بعض مناطق المدينة ليلا، ويجري العمل حاليا على إصلاح الأعطال، فيما تسيطر السلطات المحلية بشكل كامل على الوضع.

المصدر: RT+ وكالات روسية