بيع زجاجة ويسكي بأكثر من 2.7 مليون دولار (فيديو)

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأنه تم بيع زجاجة من ويسكي "ماكالان" البالغ عمرها 100 عام تقريبا في مزاد سوثبي بالعاصمة البريطانية لندن بمبلغ 2.7 مليون دولار.

وقالت الوكالة إن "السعر النهائي البالغ 2.187 مليون جنيه إسترليني (2.714 مليون دولار) يشمل رسوم المشتري المضافة بالإضافة إلى سعر البيع البالغ 1.75 مليون جنيه إسترليني. وقد تجاوز السعر التقديرات التي وضعت قبل البيع بشكل كبير".

وأشارت الوكالة إلى أن سعر زجاجة "ويسكي ماكالان أدامي عام 1926" يعتبر رقما قياسيا بالنسبة لزجاجة واحدة من المشروبات الكحولية. وهي أول زجاجة في سلسلتها تخضع للترميم قبل المزاد. حيث تم استبدال السدادة القديمة وإلصاق ملصق صنعه الفنان الإيطالي فاليريو أدامي.

المصدر: نوفوستي