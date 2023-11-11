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طائرة تقلع على ارتفاع 4 آلاف متر دون الانتباه إلى فقدان بعض نوافذها! (صورة)

متفرقات

طائرة تقلع على ارتفاع 4 آلاف متر دون الانتباه إلى فقدان بعض نوافذها! (صورة)
Gettyimages.ru Oli Kellett
صورة تعبيرية
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أقلعت طائرة من مطار ستانستيد، شمال شرق لندن، مع نافذتين مفقودتين، ووصلت إلى ارتفاع 15 ألف قدم (4572 متر) في الهواء، قبل أن يلاحظها أحد.

وعادت طائرة "إيرباص" A321 إلى مطار ستانستيد بعد أن اكتشف أحد أفراد الطاقم المشكلة في وقت مبكر من الرحلة، الشهر الماضي.

وكشف فرع التحقيق في الحوادث الجوية (AAIB) أن الحادث كان من الممكن أن يؤدي إلى "عواقب أكثر خطورة".

وأوضح تقرير فرع التحقيق في الحوادث الجوية، أنه كان هناك زجاجين من نوافذ المقصورة مفقودين وأن اثنين آخرين كانا خارج مكانهما.

وبالنسبة لزجاج النوافذ المفقود، كان الشيء الوحيد الذي يملأ المساحة هو قطعة من البلاستيك مصممة لمنع الركاب من لمس الألواح الخارجية.

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ويتم تشغيل الطائرة من قبل شركة Titan Airways وتستخدمها شركة TCS World Travel، وهي شركة عطلات فاخرة مقرها الولايات المتحدة.

وقال التقرير إن الطائرة أقلعت في رحلة تحديد المواقع إلى أورلاندو بولاية فلوريدا في 4 أكتوبر، وعلى متنها 11 من أفراد الطاقم وتسعة ركاب، وجميعهم موظفون في شركة الرحلات أو مشغل الطائرات.

وجلس الركاب معا في منتصف الطائرة. وأشار فرع التحقيق في الحوادث الجوية إلى أنه بعد الإقلاع وإلغاء إشارات حزام الأمان، سار أحد أفراد الطاقم نحو الجزء الخلفي من الطائرة ولاحظ أن الختم المحيط بإحدى النوافذ كان "يرفرف".

وأبلغ الطاقم بهذا الأمر والذي قرر عودة الطائرة إلى ستانستيد، حيث هبطت بسلام.

وأوضح فرع التحقيق في الحوادث الجوية أن "المقصورة ظلت مضغوطة بشكل طبيعي" على الرغم من بلوغ الطائرة ارتفاعا يزيد عن 4 آلاف متر.

وتوصل فحص المنطقة المحيطة بالنوافذ المفقودة أو المتضررة إلى أن الرغوة المستخدمة لتثبيت الزجاج في مكانه إما ذابت بسبب ارتفاع درجات الحرارة أو أنها مفقودة.

المصدر: مترو

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