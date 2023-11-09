غواصات نووية حديثة تظهر على طوابع البريد الروسية

ستظهر صور الغواصات النووية الروسية الحديثة من مشروعي "ياسين – إم" و"بوريه – آ" على طوابع البريد الروسية.

وستنضم هذه الصور إلى سلسلة "الأسطول البحري الروسي" البريدية التي تصدرها روسيا قريبا.

rg.ru

وأفادت الخدمة الصحفية لشركة "سيفماش" المصنعة للسفن والغواصات بأنها ستطرح للتداول الداخلي في الأيام القريبة المقبلة 3 طوابع تكرّس إلى أحدث الغواصات النووية للجيل الرابع من مشروعي "بوريه – آ" و"ياسين إم" وغواصة الديزل الكهربائية من مشروع "لادا 677".

ويبلغ مجموع النسخ المطبوعة لكل طابع 50000 نسخة، وحجم كل طابع 20 × 28 ملم، وسعره 30 روبلا.

وستكون الطوابع مصحوبة بمظاريف معدة خصيصا لليوم الأول بعد إصدارها وعلامات ختم خاصة بمدن موسكو، بصفتها عاصمة روسيا، وسان بطرسبورغ، بصفتها مدينة تصنع فيها الغواصات، وسيفيرودفينسك، بصفتها قاعدة رئيسية للغواصات النووية الروسية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا