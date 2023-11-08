حريق يلتهم حظيرة تاريخية لتخزين المناطيد في كاليفورنيا الجنوبية

اندلع ليلة 7 نوفمبر، حريق بحظير ضخمة في قاعدة "توستين" العسكرية التابعة لمشاة البحرية الأمريكية في كاليفورنيا الجنوبية.

أفادت بذلك قناة NBC News التلفزيونية الأمريكية.

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ويبلغ طول المنشأة أكثر من 300 متر، وعرضها حوالي 90 مترا، وارتفاعها 59 مترا. كان المبنى يستخدم في السابق لتخزين المناطيد. وتم إغلاق القاعدة عام 1999، ولكن مرآب الطائرات يستخدم إلى حد الآن لتخزين وإصلاح الأجهزة الجوية التجارية الخفيفة.

وسيتم التحقيق في ملابسات الحريق الذي اندلع على سطح المبنى. وقرر رجال الإطفاء الذين وصلوا إلى مكان الحادث ترك المبنى يحترق بسبب خطر الانهيار، واستخدمت المروحيات لإخماد النيران.

يذكر أن حظيرتي المناطيد الضخمتين في قاعدة "توستين" العسكرية الأمريكية استخدمت مرات عديدة لتصوير الأفلام السينمائية. ويمكن مشاهدتهما في مسلسل "The X-Files"، وكذلك في أفلام "Austin Powers"، و"Pearl Harbour" " و"Star Trek".

جدير بالذكر أن بناء عنابر المناطيد والطائرات تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية.

المصدر: نوفوستي