المحكمة العليا في ألاباما توافق على عملية إعدام بطريقة جديدة

سمحت المحكمة العليا في ولاية ألاباما الأمريكية بتنفيذ حكم الإعدام بحق كينيت سميث باستخدام النتروجين النقي.

إقرأ المزيد

وتشير قناة Fox News التلفزيونية، إلى أن المدعي العام في ولاية ألاباما طلب في شهر أغسطس الماضي من المحكمة تحديد موعد إعدام كينيت سميث (58 سنة) عن طريق إجباره على استنشاق النتروجين النقي ما سيؤدي إلى موته بسبب نقص الأكسجين.

ويذكر أن كينيت سميث كان قد أدين بقتل امرأة عام 1988 بالاتفاق مع شريكه، الذي نُفذ به حكم الإعدام عام 2010.

ويقول المدعي العام: "لقد انتظرت عائلة الضحية 35 سنة لرؤية العدالة".

وتجدر الإشارة إلى أن استخدام غاز النتروجين النقي في عملية الإعدام مسموح بها في ثلاث ولايات أمريكية، ولكن لم تستخدم أبدا. وكانت سلطات ولاية ألاباما قد وافقت على استخدام هذه الطريقة عام 2018 على خلفية نقص المستحضرات المستخدمة في الحقن المميتة.

المصدر: تاس