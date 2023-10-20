نجمة رياضية متحولة جنسيا تدخل قائمة "النساء الأكثر جاذبية"!

أُدرجت دانييل ليدلي، النجمة الرياضية السابقة للرجال المتحولين جنسيا، في قائمة Maxim أستراليا لأكثر 100 امرأة جاذبية، لتتقدم على ثلاثة سياسيين وزوجتين رياضيتين معروفتين.

وعُرفت ليدلي باسم "دين" خلال أيام لعبها وتدريبها في الدوري الأسترالي لكرة القدم (AFL)، وجاءت في المرتبة 92 في القائمة، والتي تهدف إلى تصنيف النساء الأكثر جاذبية ونجاحا في مجال الترفيه والرياضة والثقافة الشعبية. ورفضت ليدلي، وهي الآن ناشطة في مجال حقوق المتحولين جنسيا، التعليق لصحيفة "ديلي ميل" عندما سئلت عن التصنيف.

وأصبح تحوّل ليدلي الجنسي معروفا للعامة في عام 2020 بعد رصد نجمة القواعد الأسترالية السابقة وهي ترتدي باروكة شعر وفستانا، حيث جرى تسريب الصورة للجمهور من قبل أفراد شرطة فيكتوريا.

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وتمت معاقبة الضباط الذين سربوا الصورة بسبب ما وصفته ليدلي بأنه انتهاك شديد للخصوصية. وألقى محاميها باللوم على خلل الهوية الجنسية، وكشف أن دين أصبحت الآن دانييل.

وتوصلت النجمة الرياضية السابقة إلى تسوية مالية سرية مع الشرطة بشأن التسريب، على الرغم من أنه تبين لاحقا أن ليدلي اتصلت بالشرطة لإبلاغهم بانتهاكاتها لشروط الكفالة الحالية.

ويأتي إدراج ليدلي في القائمة بعد أقل من شهر من بث فيلم وثائقي عن التحول الجنسي للناشطة، بعنوان "Revealed: Danielle Laidley: Two Tribes"، على قناة Stan.

ومنذ الإعلان عن التحول الجنسي، ركزت ليدلي على الحملات من أجل "الشمولية" داخل الدوري الأسترالي لكرة القدم، على الرغم من ادعائها أنها لم تعد مهتمة باللعب أو التدريب.

واحتلت الممثلة مارغوت روبي، نجمة فيلم "باربي" الأسترالية المولد، المركز الأول للمرة الرابعة في القائمة.

وفي الأسبوع الماضي، حصلت ديلان مولفاني، شخصية المتحولة جنسيا على وسائل التواصل الاجتماعي، على جائزة امرأة العام من مجلة Attitude، ما أثار المزيد من ردود الفعل العنيفة ضد الشخصية المؤثرة المثيرة للجدل.

المصدر: RT