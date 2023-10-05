السعودية.. شرطة الشرقية تكشف واقعة ضرب شخص لآخر في محطة بنزين (فيديو)

أوضح متحدث شرطة المنطقة الشرقية في السعودية أن الفيديو المتداول لاعتداء شخص على آخر بالضرب في محطة بنزين، تبين أنه وقع منذ شهرين وأن المعتدى عليه لم يتقدم ببلاغ إلى الجهات الأمنية.

قال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية إن إجراءات الاستدلال حول الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يظهر فيه شخص يعتدي على آخر بالضرب، بيّنت أن الحادثة وقعت منذ شهرين.

🎥 | شرطة المنطقة الشرقية تتخذ الإجراءات النظامية في واقعة اعتداء شخص على آخر. pic.twitter.com/WnRBTvLzhm — الأمن العام (@security_gov) October 5, 2023

ولفت متحدث الشرطة إلى أن المعتدى عليه لم يتقدّم ببلاغ إلى الجهات الأمنية، مشيرا إلى أنه تم تحديد هوية المعتدي واتضح أنه موقوف في قضية منظورة.

إلى ذلك جرى استكمال الإجراءات النظامية حيال الواقعة ومن وثق ونشر المحتوى لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، بحسب بيان المتحدث باسم الشرطة.

هذا ويتم الإعلان في السعودية من قبل الجهات الأمنية الرسمية بين الحين والآخر، عن متابعة هذا النوع من الفيديوهات التي تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي في البلاد.

وغالبا ما تتم ملاحقة كافة المتورطين في تلك الفيديوهات، فضلا عن توقيف كل من تسوّل له نفسه ارتكاب جرائم معلوماتية عبر نشر هذا النوع من المحتوى.

المصدر: صحيفة المرصد