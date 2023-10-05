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شاهد كيف تعامل معها الإمام.. قطة صغيرة تصر على حضور أمسية دينية بأحد المساجد المصرية (صور + فيديو)

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شاهد كيف تعامل معها الإمام.. قطة صغيرة تصر على حضور أمسية دينية بأحد المساجد المصرية (صور + فيديو)
RT / Youtube
شاهد كيف تعامل معها الإمام.. قطة صغيرة تصر على حضور أمسية دينية بأحد المساجد المصرية
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تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقطع فيديو لتواجد قطة صغيرة في حجر إمام المسجد الكبير ببركة السبع التابعة لمحافظة المنوفية أثناء إلقائه خطبة في أمسية دينية.

ووثق أحد رواد المسجد الكبير بمدينة بركة السبع التابعة لمحافظة المنوفية لحظات من الاطمئنان شعرت بها قطة صغيرة بعدما قفزت على قدم إمام المسجد وجلست مطمئنة أثناء أمسية دينية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأكد أمام المسجد في تصريح لموقع "القاهرة 24" أنه أول مرة يرى القطة، وسط استغراب المتواجدين، مشيرا إلى أنها دخلت وتخطت الصفوف وصعدت على رجله وجلست عنده لمدة 3 دقائق.

شاهد كيف تعامل معها الإمام.. قطة صغيرة تصر على حضور أمسية دينية بأحد المساجد المصرية (صور + فيديو)
شاهد كيف تعامل معها الإمام.. قطة صغيرة تصر على حضور أمسية دينية بأحد المساجد المصرية (صور + فيديو)

المصدر: بوابة "فيتو" المصرية

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