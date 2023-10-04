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رجل أمريكي مجهول بقي محنطا أكثر من قرن سيدفن أخيرا وسيكشف عن هويته الحقيقية (صورة)

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رجل أمريكي مجهول بقي محنطا أكثر من قرن سيدفن أخيرا وسيكشف عن هويته الحقيقية (صورة)
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سيدفن نهاية هذا الأسبوع رجل أمريكي مجهول الهوية بقي محنط منذ أواخر القرن التاسع عشر، وسيتم الكشف عن هويته خلال مراسم الدفن بعد أن تم التعرف عليها مؤخرا.

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وأطلق على الرجل المحنط اسم ستونمان ويلي ولم يصرح عن اسمه الحقيقي حتى الآن، وما عرف عنه أنه كان مدمنا على الكحول وتوفي نتيجة الفشل الكلوي في عام 1895، في سجن مقاطعة بيركس حيث كان يحاكم بتهمة السرقة.

رجل أمريكي مجهول بقي محنطا أكثر من قرن سيدفن أخيرا وسيكشف عن هويته الحقيقية (صورة)صورة الرجل المحنط

اعترف ويلي قبل وفاته لطبيب السجن أنه اختار اسم جيمس بن، في أثناء القبض عليه للحفاظ على سمعة عائلته.

ورغم البحث عن هويته الحقيقية في الأشهر التي تلت وفاته لم تنجح السلطات بتحديدها، وبالتالي لم يتمكنوا من التوصل لأفراد عائلته من أجل استلام الجثة.

وأرسلت السلطات حينها جثته إلى دار جنازة أومان في ريدينغ بنسلفانيا، حيث تم تحنيطها عن طريق الخطأ في محاولة لتجربة تقنيات التحنيط الجديدة، وأذنت السلطات للدار الاحتفاظ بالجثة بدلا من دفنها من أجل مراقبة نتائج التحنيط، وظلت معروضة هناك حتى يومنا هذا.

وبعد مرور 128 عاما أعلنت دار جنازة أومان أن ويلي سيتم دفنه أخيرا، في السابع من أكتوبر الحالي بعد التوصل لهويته الحقيقية من خلال البحث الدقيق في السجلات التاريخية، وسيكتب اسمه الحقيقي على قبره وسيكشف للعامة.

المصدر: ديلي ميل

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