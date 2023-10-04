روسيا.. ضبط كمية كبيرة من قرون ظبي السايغا النادر أعدّت للتهريب (فيديو)

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي أن قوات حرس الحدود صادرت كمية كبيرة من قرون ظبي السايغا المهدد بالانقراض، كانت معدة للتهريب في فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي.

وجاء في بيان صادر عن مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "تمكنت قوات حرس الحدود الروسية في فلاديفوستوك من مصادرة 1800 قرن من قرون ظبي السايغا المهدد بالانقراض، كانت معدة للتهريب من قبل مواطنين أجنبيين، الشخصان احتفظا بالقرون في مرآب في فلاديفوستوك، القيمة الأولية للمصادرات تقدر بحوالي 14 مليون روبل".

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وتبعا للبيان رفعت قضية جنائية بحق الشخصين المذكورين بتهمة الحصول والإتجار غير القانوني بالحيوانات البرية ذات القيمة الخاصة والتي تنتمي إلى قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض في روسيا.

ويعد ظبي السايغا من الحيوانات الثدية المهددة بالانقراض في روسيا، وكان هذا النوع منتشرا في مساخات كبيرة في مناطق أوراسيا سابقا، ويعيش اليوم في بعض مناطق كازاخستان وأوزبكستان وقيرغيزستان وتركمانستان ورسيا وغرب منغوليا.

المصدر: نوفوستي