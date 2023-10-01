لقطات صادمة لامرأة تحاول" "قتل" زوجها بطريقة جهنمية في الولايات المتحدة (فيديو)

لقطات صادمة انتشرت في مواقع التواصل ووسائل الإعلام الأمريكية، لزوجة أحد موظفي القوات الجوية الأمريكية وهي تصب مرارا وتكرارا سائلا قيل إنه مبيض في ماكينة القهوة، لـ"قتل زوجها".

وقد أشارت صحيفة "دايلي ميل" إلى أن اللقطات الجديدة الصادمة تم تصويرها سرا داخل منزل في ولاية أريزونا، فيما تم اعتقال الزوجة ميلودي فيليكانو جونسون في أغسطس، ووجهت إليها تهمة محاولة قتل زوجها روبي جونسون.

هذا في حين أن الزوجة كانت قد تقدمت بطلب الطلاق لكنها بقيت تعيش معه لغاية الانتهاء من القضية.

هذا ولاحظ الرجل أن مذاق قهوته غريب، وبدأ يشك في أنها كانت تحاول قتله للمطالبة ببوليصة التأمين على حياته، فوضع روبي جونسون سلسلة من الكاميرات الخفية داخل منزلهما، وحصلت قناة "ABC News" على اللقطات.

والتقطت إحدى الكاميرات ميلودي في غرفة الغسيل، وهي تصب مادة التبييض من زجاجة كبيرة في عبوة صغيرة.

وظهرت في لقطة أخرى وهي تنظر من فوق كتفها وهي تصب السائل في ماكينة القهوة في مطبخهم.

New surveillance video obtained in case of Arizona woman accused of trying to poison husband. @evapilgrim reports. pic.twitter.com/ljAid52Sq9 — Good Morning America (@GMA) September 29, 2023

وقام روبي جونسون أيضا بتصوير نفسه وهو يختبر الماء داخل ماكينة القهوة باستخدام مجموعة أدوات لاختبار المواد الكيميائية في حمام السباحة، وعرض النتائج على الكاميرا، موضحا وجود مستوى عالٍ للغاية من الكلور في الماء، وقال إن "رائحة المبيض كريهة".

يذكر أن ميلودي جونسون محتجزة، ووجهت لها هيئة محلفين كبرى لائحة اتهام ضدها بتهمة محاولة القتل من الدرجة الأولى، ومحاولة ارتكاب اعتداء مشدد وتسميم الطعام أو الشراب.

المصدر: "دايلي ميل"