السعودية.. حريق هائل في أشهر فنادق الرياض (فيديو+صور)

سيطرت قوات الدفاع المدني على الحريق الذي أتى على واجهة فندق "هيلتون غاردن" في حي العليا بالعاصمة السعودية الرياض، والذي تسبب بحدوث أضرار اقتصرت على الماديات.

ومع بدء الحريق، رصدت عدسات الكاميرات، اللحظات الأولى لاشتعال النيران في واجهة الفندق دون أن تتسبب بأي خسائر بالأرواح.

لقطات جديدة لـ حريق هائل يلتهم فندق هيلتون غاردن في الرياض والذي نتج عن احتراق 9 مركبات دون إصابات pic.twitter.com/dgvH1bB9df — تحديث الأخبار (@Updateksa) September 30, 2023

وأظهر مقطع فيديو تصاعد أعمدة من الأدخنة السوداء واشتعال 9 مركبات، كما تصاعدت الأدخنة من داخل الفندق وتفحّمت واجهته قبل وصول قوات الدفاع المدني إلى المكان.

حريق هائل يلتهم فندق هيلتون غاردن في الرياض

pic.twitter.com/BMxEHyY1oH — قبل قليل 🌍 (@QblQlel) September 30, 2023

وترافق اشتعال النيران مع حالة من هلع وذعر المارة في محيط الفندق المشتعل، بعدما امتد إلى عدد من المركبات.

حريق بفندق هيلتون جاردن إن الرياض pic.twitter.com/BicrgAppMe — Nader 🇪🇬🦅🦅 (@NaderNill) October 1, 2023

المصدر: وسائل إعلام سعودية