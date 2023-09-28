بريطانيا.. "حزن وصدمة وغضب" بعد إيذاء صبي بسبب شجرة (صور)

اعتقلت السلطات في إنجلترا يوم الخميس صبيا عمره 16 عاما إثر قطع "متعمد" لشجرة شهيرة كانت قائمة منذ نحو 200 عام بجانب سور هادريان الروماني الشهير، وتسبب ذلك في صدمة وغضب كبيرين.

ويتوافد آلاف الزوار سنويا على سور هادريان الذي يعتبر أحد مواقع التراث العالمي المُدرجة على لائحة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، والذي كان يحمي الحدود الشمالية للإمبراطورية الرومانية.

AP

وقد توقف الكثيرون إعجابا لالتقاط الصور للشجرة في منطقة سيكامور غاب الجميلة والتي اشتهرت عندما ظهرت في فيلم كيفن كوستنر عام 1991 بعنوان "روبن هود: أمير اللصوص".

AP

وأظهرت صور من المكان في وقت مبكر من اليوم الخميس أن الشجرة قطعت بالقرب من قاعدة جذعها، بينما كان الجزء المتبقي منها مطروحا بجانبها.

AP

وقالت شرطة نورثمبريا إن المراهق اعتقل للاشتباه في تسببه في أضرار جنائية. وقالت القوة إنه محتجز لدى الشرطة ويتعاون مع التحقيق.

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وذكرت الشرطة في بيان أن "الشجرة معلم شهير عالميا، وأن العمل التخريبي تسبب في صدمة وغضب يمكن تفهمه في أوساط المجتمع المحلي وخارجه".

وقال مسؤول الشرطة كيفن وارنغ "هذا يوم حزين للغاية"، مضيفا "الشجرة كانت بارزة في الجزء الشمال الشرقي، واستمتع بها الكثيرون سواء كانوا يعيشون هنا أو من زوار المكان".

المصدر: أ ب