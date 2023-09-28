السعودية..رجل يحتفل بالرقص وسط القاعة عقب انتهاء نجله من مناقشة رسالة الماجستير ويثير تفاعلا (فيديو)
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w4mo
انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق ردة فعل أب بعد انتهاء ابنه من مناقشة رسالة الماجستير في جامعة الملك خالد بالسعودية، ما أثار تفاعلا.
وتداول رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث ظهر الأب وهو يجلس بين الحضور، وفور انتهاء ابنه من مناقشة رسالة الماجستير، عبر عن فرحته بالرقص، وسط تفاعل الحاضرين.
وأثار المقطع حالة من التفاعل في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم قائلا: "حفظه الله و بارك الله له"، وأضاف آخر: "يا قلبي..يا زين فرحته ما شاء الله".
ياقلبي يازين فرحته ماشاء الله 😢🤍🤍— إيلين⚜️ (@_Eileen) September 28, 2023
المصدر: RT