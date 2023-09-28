السعودية..رجل يحتفل بالرقص وسط القاعة عقب انتهاء نجله من مناقشة رسالة الماجستير ويثير تفاعلا (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق ردة فعل أب بعد انتهاء ابنه من مناقشة رسالة الماجستير في جامعة الملك خالد بالسعودية، ما أثار تفاعلا.

وتداول رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث ظهر الأب وهو يجلس بين الحضور، وفور انتهاء ابنه من مناقشة رسالة الماجستير، عبر عن فرحته بالرقص، وسط تفاعل الحاضرين.

وأثار المقطع حالة من التفاعل في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم قائلا: "حفظه الله و بارك الله له"، وأضاف آخر: "يا قلبي..يا زين فرحته ما شاء الله".

ياقلبي يازين فرحته ماشاء الله 😢🤍🤍 — إيلين⚜️ (@_Eileen) September 28, 2023

المصدر: RT