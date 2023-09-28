بعمر الـ92.. هندية تحقق حلمها بتعلم القراءة والكتابة (فيديو)

حققت هندية تبلغ من العمر 92 عاما حلمها في أن تكون قادرة على القراءة والكتابة، بعد التحاقها بالمدرسة لأول مرة في حياتها.

ولطالما راود سليمة خان، المولودة في حدود عام 1931 والتي تزوجت في سن الرابعة عشرة، حلم في تعلم القراءة والكتابة، ولكن لم تكن هناك مدارس في قريتها عندما كانت فتاة.

وقبل ستة أشهر، بدأت خان الدراسة جنبا إلى جنب مع تلاميذ يصغرونها بثمانية عقود، وكانت تتوجه إلى المدرسة برفقة زوجة حفيدها.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" عن خان قولها: "اعتاد أحفادي على خداعي لكي يأخذوا مني أموالاً إضافية لأني لم أكن أجيد عد الأوراق النقدية، لكن تلك الأيام ولّت".

UP Great-Grandmother Goes To School At 92, Can Now Read, Write, Count https://t.co/pmOoPbnbQBpic.twitter.com/zDW5UyHId4 — NDTV (@ndtv) September 27, 2023

وقالت مسؤولة التعليم المحلية لاكشمي باندي، إن "قصتها تعزز الاعتقاد بأن السعي وراء المعرفة لا سن له".

ولفتت مديرة المدرسة براتيبها شارما إلى أن المعلمين كانوا في البداية "مترددين" بشأن الشروع في تدريس خان، لكن "شغفها" بالدراسة أقنعهم.

وأضافت شارما، أن "منذ أن ذهبت إلى المدرسة، بدأت 25 امرأة من قريتها بدروس محو الأمية، بما في ذلك زوجتا ابنيها".

'Khan chachi' learns to read at 92, inspires a village in UP's Bulandshahr



Salima has completed six months of education and is able to read and write. Her video, counting from one to 100, is making waves on social media. https://t.co/sEKRaNy0Rgpic.twitter.com/LNTrPmOaEA — The Times Of India (@timesofindia) September 27, 2023

المصدر: ndtv