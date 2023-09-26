في ظروف غامضة.. فتاة سعودية تعتدي على شاب في مكان عام وتسقطه أرضا (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول على منصة "إكس" في السعودية اعتداء فتاة على شاب بالضرب وسقوطه على الأرض وسط شارع عام وتعرضه لحالة إغماء، في ظروف غامضة حول الدوافع.

ووثق الفيديو المتداول فتاة ترتدي عباءة سوداء، وتمسك شابا من ناحية الرأس وتعتدي عليه بالضرب وتسقطه على الأرض، وظل مستلقيا لا يستطيع التحرك، إثر تعرضه لحالة إغماء على ما يبدو.

وأوضح الفيديو تدخل شخص للدفاع عن الشاب ومطالبة الفتاة بالابتعاد عنه، إلا أنها لم تستجب واشتبكت معه بيدها، فيما قام آخرون بالتدخل لفض الاشتباك ومنع تطوره.

ولم يتسن معرفة الحالة الصحية للشاب المعتدى عليه، ولا معرفة ظروف الاعتداء.

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المصدر: "المرصد"