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ياسمين صبري تكشف رأيها في كيم كارداشيان وترد على تشبيهها بجورجينا (فيديو)

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ياسمين صبري تكشف رأيها في كيم كارداشيان وترد على تشبيهها بجورجينا (فيديو)
AFP
نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان
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كشفت الفنانة المصرية ياسمين صبري عن رأيها في نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، قائلة إنها "نموذج سيء".

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وقالت ياسمين صبري خلال حديثها ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن كيم كارداشيان بتشتغل سيدة أعمال، وهنقعد نسأل هي بتشتغل إيه وهي داخلة على ثروة 2 مليار!".

وأضافت "هي ست بتحط نقط ومميزات الجمال في العالم على اللي هي بتعمله، وهي المقياس والميزان في الموضة والجمال".

وتابعت الفنانة المصرية قائلة "أنا شايفة أنها عرفت تستخدم مشاكلها صح، هي بتمسك التراب تخليه ذهب، لكن ده نموذج سيئ، والفلوس ممكن تتعمل بطرق كتير".

وحول ما يقال بأنها تقلد جورجينا صديقة لاعب النصر كريستيانو رونالدو، قالت ياسمين "يمكن عشان نفس ألوانها، لكن عندنا مشكلة كعرب أننا بنمجد في الشيء الأجنبي والعربي رقم 2"، وأكدت أنها لا تقوم بتقليد المشاهير.

المصدر: RT

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