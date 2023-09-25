غواصة استراتيجية أمريكية تعجز عن الهروب من سفينة صيد روسية

تتبعت سفينة صيد روسية غواصة "فلوريدا" الصاروخية الاستراتيجية التابعة للبحرية الأمريكية في أثناء مغادرتها ميناء ترومسو النرويجي.

وغادرت الغواصة النووية التي يبلغ طولها 170 مترا، والمسلحة بـ150 صاروخا مجنحا، النرويج في 19 سبتمبر الجاري. قبل مغادرتها مضيق أولسفيورد، كانت "فلوريدا" برفقة زورق قطر وسفينة لخفر السواحل. وتتبعتها عن كثب سفينة صيد روسية، على مسافة أربعة أميال من الغواصة.

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وقال مصدر من خفر السواحل لشركة NRK التلفزيونية النرويجية: "لا نعتبر مثل هذه الملاحقة تهديدا. ولم تكن هناك شكاوى من الأمريكيين أيضا".

يذكر أن سفينة صيد روسية أخرى رافقت أيضا غواصة أمريكية في أبريل الماضي. وكما ادعى النرويجيون، نقلا عن صحيفة Military Russian، فإن الغواصة النووية لم تتمكن من الابتعاد عن الملاحقة حتى في وضع تحت الماء. ووعدت القناة مازحة بالعمل على إعداد برنامج مخصص لـ"أسطول الصيد المضاد للغواصات التابع للبحرية الروسية".

وقد عرضت شبكة التلفزيون النرويجية فيلما بعنوان "حرب الظل" حيث افترضت بشكل جدي، أن روسيا يمكن أن تستخدم سفن الصيد المدنية للتجسس على الأنشطة العسكرية لحلف شمال الأطلسي في شمال النرويج.

المصدر: روسيسكايا غازيتا