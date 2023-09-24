من داخل المستشفى.. شهيرة "سناب شات" سعودية تكشف تفاصيل تعرضها لحادث مروع (فيديو)

تداول مدونون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو نشرته إحدى مشاهير "سناب شات" في السعودية تدعى لطيفة التركي.

وتداولت مواقع التواصل مقطع فيديو من داخل غرفة بالمستشفى حيث تتلقى فيها لطيفة التركي العلاج بعد الحادث.

وأظهر المقطع لطيفة وهي تتحدث عن تفاصيل الإصابات التي تعرضت لها حيث قالت إنها تعاني من كسور في منطقة الحوض وفي الفخذ.

جدير بالذكر أن والدة لطيفة التركي نشرت مقطع فيديو وثق تعرض ابنتيها لطيفة وشهد لحادث سير عنيف يوم السبت.

وقالت والدة لطيفة أن ابنتيها كانتا بالسيارة وتعرضتا لحادث وتم نقلهما إلى غرفة الطوارئ بعد الحادث.

وأفادت بأنهم أصيبتا بكسور، مؤكدة أن حالتهما العامة جيدة بشكل عام.

وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع المقطع وتمنوا لها الشفاء العاجل والصحة والعافية، والعودة مرة أخرى إلى جمهورها في أفضل حال.

وتعتبر لطيفة تركي شخصية مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تشارك صورها وصور عائلتها وأبنائها إلى جانب عرض مقاطع فيديو لهم باستمرار من خلال تصوير يومياتهم وبثها عبر مواقع التواصل.

المصدر: موقع "مرصد" السعودي