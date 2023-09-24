أمير سعودي يفتتح مطعما ويشرف على إعداد الوجبات للزبائن (فيديو)

افتتح الأمير السعودي نايف بن ممدوح آل سعود، مطعما جديدا بجدة وأطلق عليه اسم "مكارم نجد".

وظهر الأمير في مقاطع فيديو نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس " (تويتر سابقا) وهو يقوم بدور الشيف ويطبخ الطعام بنفسه.

ووثق الفيديو الأمير وهو يقوم بتسوية الدجاج على الفحم حيث علق قائلا: "عندنا بادية الخيمة فيها دجاج يتم تسويتها على الحجر.. بحمد الله فريش يوميا.. وأيضا يوجد العريكة واللحم ".

لا تفوتكم #بادية_مكارم_نجد 🌴⛺️🌴 pic.twitter.com/YhXtBlgJye — نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود 🇸🇦 (@NayefBinMamdooh) September 22, 2023

وأظهرت لقطات من الفيديو الأمير وهو يجهز طلبية زبونة "سفري بادية" وعلق بالقول "بألف هنا وعافية.. أهم شيء رضا الله ثم العميل".

وأضاف "لا تفوتكم بادية مكارم نجد.. ربع خروف بلدي طازج من المزرعة وبادية الخيمة بالدجاج المظبي".

طلبية زبونة من #مكارم_نجد.. جعله بالهناء والعافية



سفرة #بادية_مكارم_نجد تجملك عند ضيوفك 👌🌹



واتساب الطلبات:

0566406603 pic.twitter.com/sa2QEhUdhK — نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود 🇸🇦 (@NayefBinMamdooh) September 22, 2023

ووجه دعوة للجمهور لزيارة مطعم "مكارم نجد" للاستمتاع بتلك الأطباق اللذيذة.

تم بحمدالله الافتتاح التجريبي لمطعم #مكارم_نجد 👌👌#افتتاح_مكارم_نجد 🇸🇦🌴#جدة

شرفونا بزيارتكم 🌹 pic.twitter.com/7q2MyOsKc1 — نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود 🇸🇦 (@NayefBinMamdooh) September 19, 2023

طلبية زبونة من #مكارم_نجد.. جعله بالهناء والعافية

حياكم في #مطعم_مكارم_نجد 🌴🇸🇦

الطعم الأصيل والأسعار المنافسة👍👌 pic.twitter.com/CixVctVtsg — نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود 🇸🇦 (@NayefBinMamdooh) September 21, 2023

طلبية زبونة من #مكارم_نجد.. جعله بالهناء والعافية

حياكم في #مطعم_مكارم_نجد 🌴🇸🇦

الطعم الأصيل والأسعار المنافسة👍👌 pic.twitter.com/CixVctVtsg — نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود 🇸🇦 (@NayefBinMamdooh) September 21, 2023

المصدر: وسائل إعلام + موقع "رصد" الإخباري