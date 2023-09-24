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أمير سعودي يفتتح مطعما ويشرف على إعداد الوجبات للزبائن (فيديو)

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أمير سعودي يفتتح مطعما ويشرف على إعداد الوجبات للزبائن (فيديو)
Globallookpress
السعودية
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افتتح الأمير السعودي نايف بن ممدوح آل سعود، مطعما جديدا بجدة وأطلق عليه اسم "مكارم نجد".

وظهر الأمير في مقاطع فيديو نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس " (تويتر سابقا) وهو يقوم بدور الشيف ويطبخ الطعام بنفسه.

ووثق الفيديو الأمير وهو يقوم بتسوية الدجاج على الفحم حيث علق قائلا: "عندنا بادية الخيمة فيها دجاج يتم تسويتها على الحجر.. بحمد الله فريش يوميا.. وأيضا يوجد العريكة واللحم ".

وأظهرت لقطات من الفيديو الأمير وهو يجهز طلبية زبونة "سفري بادية"  وعلق بالقول "بألف هنا وعافية.. أهم شيء رضا الله ثم العميل".

وأضاف "لا تفوتكم بادية مكارم نجد.. ربع خروف بلدي طازج من المزرعة وبادية الخيمة بالدجاج المظبي".

ووجه دعوة للجمهور لزيارة مطعم "مكارم نجد" للاستمتاع بتلك الأطباق اللذيذة.

المصدر: وسائل إعلام + موقع "رصد" الإخباري

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