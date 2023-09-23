 
مباشر

أم الدنيا أعطتني هدية عيد ميلادي.. إعلامية كويتية شهيرة تعلن حصولها على إقامة دائمة في مصر (فيديو)

متفرقات

أم الدنيا أعطتني هدية عيد ميلادي.. إعلامية كويتية شهيرة تعلن حصولها على إقامة دائمة في مصر (فيديو)
مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w3iz

أعلنت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، حصولها على الإقامة الدائمة والهوية المصرية، وذلك بالتزامن مع حلول عيد ميلادها في الـ 23 سبتمبر.

ونشرت فجر السعيد مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على منصة "X" (تويتر سابقا) أعلنت خلاله حصولها على الإقامة الدائمة من مصر.

وقالت الإعلامية الكويتية: "سويت إقامة مصرية، نسيت أقولكم مصر أعطوني هوية هدية عيد ميلادي، أعطوني إقامة وهوية، هذه هدية هنزلها كمان شوية وهنزلها".

كما نشرت تدوينة تضمن صورة لبطاقة الإقامة المصرية وعلقت قائلة: "شكرا ياحبيبتي يا مصر وأخيرا الإقامة المصرية يعني أصبحت نص مصرية والنص الثاني قلبي اللي بينبض بحروف مصر".

المصدر: RT + منصة "X"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا