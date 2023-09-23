أم الدنيا أعطتني هدية عيد ميلادي.. إعلامية كويتية شهيرة تعلن حصولها على إقامة دائمة في مصر (فيديو)

أعلنت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، حصولها على الإقامة الدائمة والهوية المصرية، وذلك بالتزامن مع حلول عيد ميلادها في الـ 23 سبتمبر.

ونشرت فجر السعيد مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على منصة "X" (تويتر سابقا) أعلنت خلاله حصولها على الإقامة الدائمة من مصر.

وقالت الإعلامية الكويتية: "سويت إقامة مصرية، نسيت أقولكم مصر أعطوني هوية هدية عيد ميلادي، أعطوني إقامة وهوية، هذه هدية هنزلها كمان شوية وهنزلها".

فجر السعيد تعلن حصولها على الاقامه الدائما في مصر pic.twitter.com/dglvzgWMmv — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) September 20, 2023

كما نشرت تدوينة تضمن صورة لبطاقة الإقامة المصرية وعلقت قائلة: "شكرا ياحبيبتي يا مصر وأخيرا الإقامة المصرية يعني أصبحت نص مصرية والنص الثاني قلبي اللي بينبض بحروف مصر".

شكراً ياحبيبتي يا #مصر 🤲🏼🤲🏼🤲🏼 وأخيراً الإقامه المصريه يعني أصبحت نص مصريه 🇪🇬 والنص الثاني قلبي اللي بينبض بحروف مصر #تحبا_مصرpic.twitter.com/KdxDEQXwWS — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) September 22, 2023

المصدر: RT + منصة "X"