سوريا.. شاب يقتل والدته وشقيقته وطفلته وهن نائمات بطريقة بشعة (صورة)

ألقت شرطة العشارة بمحافظة دير الزور السورية القبض على شاب للاشتباه بقتله والدته الطاعنة بالسن وشقيقته وابنته ذات 4 سنوات بسبب خلافات شخصية، ليتبين أنه مدمن على المخدرات.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، عبر حسابها الرسمي في "فيسبوك"، أنه بتاريخ 20 سبتمبر الجاري، وردت معلومات إلى شرطة ناحية العشارة بوقوع جريمة قتل في أحد المنازل في المنطقة، وتوجهت على إثر ذلك فوريا دوريات من شرطة الناحية إلى المنزل المذكور.

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وبعد التحري شوهدت جثتان لامرأتين إحداهما طاعنة بالسن وهما المدعوة (فوزه.خ) والمدعوة (إسراء.ج) وجثة لطفلة بعمر الـ4 سنوات، وبعد الكشف الطبّي تبيّن أن سبب الوفاة كان تعرضهن لضربة بالرأس. ولم يُعثر على أي آثار جرمية بالمكان وتبيّن أن الجثتين عائدتان لأم وابنتها.

وباشرت الشرطة التحري وجمع المعلومات، ودارت الشبهات على الفور حول ابن المغدورة (فوزه) والمدعو (خضر.ج) كونه مدمن على المخدرات.

وبالبحث عنه عُثر عليه مختبئا في أحد الأبنية المهجورة المجاورة للمنزل وتم إلقاء القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على قتل والدته وشقيقته بواسطة ضربهم بالحجر على رأسهم وهما تغطان في نوم عميق.

وقال إن الدوافع إلى ذلك كانت الخلافات الشخصية، كما أقدم على ضرب ابنته الصغيرة وقتلها بدافع الانتقام من زوجته المطلقة، وأقرّ أنّه كان ينوي الهروب إلى خارج البلاد.

إلى ذلك ما تزال التحقيقات في الجريمة مستمرة وسيتم تقديم المجرم إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل.

المصدر: RT