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الداخلية المصرية تضبط عصابة تسرق الثمار المحملة على سيارات النقل بأسلوب غريب (صورة)

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الداخلية المصرية تضبط عصابة تسرق الثمار المحملة على سيارات النقل بأسلوب غريب (صورة)
Gettyimages.ru
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أعلنت وزارة الداخلية المصرية القبض على عناصر تشكيل عصابي مكون من 12 شخص وبحق 6 منهم إذاعات جنائية، يمتهنون سرقة الثمار المحملة على سيارات النقل وذلك بأسلوب "المغافلة".

وذكرت الداخلية المصرية عبر منصتها في "إكس" (تويتر سابقا) أن المعلومات والتحريات التي أجراها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، أكدت قيام عناصر التشكيل العصابي المذكور بسرقة الثمار المحملة على سيارات النقل وذلك بأسلوب "المغافلة" عن طريق استقلالهم مركبات "تروسيكل" والسير خلف تلك السيارات مستغلين سير السيارات بسرعة منخفضة حال إقترابها من المنطقة الصناعية بدائرة قسم شرطة العبور وقطع الأجولة وسرقة بعض حمولتها.

وأضاف بيان الداخلية أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم بالأدلة اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبدلالتهم تم على إثر ذلك ضبط مركبة "توك توك" و5 مركبات "تروسيكل" بدون لوحات معدنية وهي المستخدمة في الواقعة. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

المصدر: RT

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