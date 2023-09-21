العثور على شبل أسد بطريقة غامضة بجانب طريق شمال صربيا (صور)

قال مسؤولون ووسائل إعلام في صربيا يوم الخميس، إنه تم العثور على شبل يبلغ من العمر بضعة أشهر، بعد أن شوهد يتجول على الطريق شمال البلاد، في حين تم نقله إلى حديقة الحيوان.

وتسعى الشرطة الصربية لحل لغز العثور على الشبل ومن أين أتى بالتحديد.

وأوضحت سونيا مانديتش، من حديقة حيوان باليتش، إن الأنثى الصغيرة، التي عثر عليها على مشارف مدينة سوبوتيتسا القريبة من الحدود مع المجر، كانت تعاني من سوء التغذية والضعف.

AP

وقالت مانديتش إن "الصغيرة عمرها ما بين 3 إلى 5 أو 6 أشهر، لكنها تعاني من سوء التغذية وفي حالة سيئة للغاية، وتتلقى العلاج".

AP

كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن أحد سكان سوبوتيتسا رصد الصغيرة على الطريق واتصل بالشرطة، التي نقلتها بعد ذلك إلى حديقة الحيوان.

AP

وذكرت التقارير أن الشبل كان ودودا ولم يكن خائفا. كما أظهرت الصور شرطيا وسكانا محليين وهم يداعبون الشبل.

ولم تصدر الشرطة بعد بيانا عن ذلك ولم تقدم أي تفاصيل.

إقرأ المزيد

المصدر: أ ب