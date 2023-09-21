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حملة لزيادة عدد الأرانب البرية في موسكو وضواحيها (فيديو)

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حملة لزيادة عدد الأرانب البرية في موسكو وضواحيها (فيديو)
Gettyimages.ru James Warwick
صورة تعبيرية
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بدأت بلدية العاصمة الروسية موسكو بحملة جديدة للحفاظ على أعداد الأرانب البرية في غابات المدينة وضواحيها.

وأشارت هيئة الخدمات البلدية في موسكو إلى أن المختصين بحماية الحياة البرية في روسيا قاموا مؤخرا بإطلاق 27 أرنبا بريا إلى الطبيعة في ضواحي العاصمة الروسية، وتم تربية هذه الحيوانات وإطعامها بطرق خاصة حتى تتمكن من العيش بشكل مستقل في البرية.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها الهيئة فإنه من المخطط إطلاق سراح نحو 250 أرنبا بريا إلى الطبيعة هذا العام في موسكو وضواحيها.

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وتجدر الإشارة إلى أن أعداد الأرانب البرية في العديد من المناطق الروسية آخذة بالانخفاض، لذا بدأت موسكو بحملة لاستعادة تكاثر الأرانب البرية البيضاء والبنية في الطبيعة في المدينة وضواحيها.

المصدر: وكالات روسية

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