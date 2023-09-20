ألمانيا.. تخريب أكثر من 40 قبرا يهوديا شرقي البلاد

أفادت الشرطة الألمانية يوم الأربعاء، أن أكثر من 40 قبرا يهوديا شرقي ألمانيا تعرضت للتخريب على أيدي مجهولين.

ووفقا لشرطة ديسو روسلو، فإن أكثر من أربعين قبرا يهوديا تم تخريبها في كوثن، عن طريق قلب لوحات القبور بشكل خاص"، دون الإبلاغ عن اعتقالات.

وبحسب الشرطة، من المحتمل أن تكون أعمال التخريب قد ارتكبت بين يومي الجمعة والثلاثاء في الجزء اليهودي من المقبرة، فيما تبحث السلطات عن "أي شخص يمكنه تقديم معلومات عن المشتبه بهم المحتملين".

وتجدر الإشارة إلى ارتفاع نسبة جرائم "العداء للسامية " بشكل مطرد في ألمانيا خلال السنوات الأخيرة.

وحظرت الحكومة الألمانية الثلاثاء مجموعة تسمى "Hammerskins Germany" تروج لـ "نظرية العنصرية المستندة إلى العقيدة النازية"، وذلك خلال حملة مداهمات واسعة النطاق شملت جميع أرجاء البلاد.

المصدر: أ ف ب