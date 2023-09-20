المكان المفضل لعشاق "إنستغرام".. أربعيني يلقى حتفه بشكل مأساوي على "درج الجنة" (صور)

لقي رجل بريطاني يبلغ من العمر 42 عاما مصرعه إثر سقوطه من ارتفاع 300 قدم بعد انزلاقه من سلم معلق مصنوع من الحبال في جبال داتشستين بالنمسا، وهو مكان شهير يقصده السياح لالتقاط الصور.

وكان الضحية، المجهول الهوية، بمفرده على السلم الشهير الذي يبلغ طوله 130 قدما، عندما واجه مشكلة وسقط في الوادي، وفقا لصحيفة "ميرور". وتم انتشال جثة الرجل من الوادي بمشاركة مروحيتين والعديد من عناصر الشرطة.

وعلى موقع "إنستغرام"، شارك الآلاف من الباحثين عن الإثارة تجاربهم في صعود هذا المعلم السياحي المثير، حيث أطلق عليه البعض لقب "درج الجنة". وتم تصنيف التسلق على أنه متوسط/صعب وهو "ليس مثاليا للمبتدئين".

ويربط السلم الجزء السفلي من جبل "Donnerkogel" بالجزء الأكبر، الذي يتضمن القمة التي يبلغ ارتفاعها 6740 قدما.

وذكرت صحيفة "ميرور" أن المحققين وصفوا سقوط الرجل بأنه حادث، واستبعدوا أي إهمال من طرف ثالث.

ويتم الترويج للسلم على أنه "أفضل نقطة جذب جديدة في Zwieselalm لعشاق التسلق"، من خلال الموقع السياحي لمنطقة "Dachstein"، والذي يشير إلى أن التسلق يتم على 4 مراحل مع انتظار مرحلة المرور على السلم "كركلة الأدرينالين النهائية".

المصدر: "ميرور"