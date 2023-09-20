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ثلوج وعواصف تضرب بعض مناطق روسيا وفنلندا قبل أوانها (صور+فيديو)

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ثلوج وعواصف تضرب بعض مناطق روسيا وفنلندا قبل أوانها (صور+فيديو)
RT
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات تظهر الثلوج تغطي بعض مناطق روسيا وعواصف تسببت بأضرار بالبنى التحتية في فنلندا مؤخرا، وذلك في وقت مبكر من السنة لمثل هذه الظواهر.

وتظهر الصور ومقاطع الفيديو أول تساقط للثلوج في الجبال بالقرب من بحيرة آموت في إقليم خاباروفسك الروسي.

ثلوج وعواصف تضرب بعض مناطق روسيا وفنلندا قبل أوانها (صور+فيديو)
RT

وتبعا لوسائل الإعلام المحلية فإن تساقط الثلوج حدث في وقت أبكر من المعتاد في تلك المناطق هذه السنة.

وتداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أيضا صورا تظهر الأضرار التي خلفتها العواصف التي ضربت بعض المناطق في فنلدا، والتي تسببت بكسر الأشجار الكبيرة وقطع الكهرباء عن 25 ألف منزل.

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وتزامنا مع هذه العواصف تساقط الثلوج في بعض مناطق شمال فنلندا، ووصلت سماكة الثلوج أحيانا إلى 20 سم.

المصدر: RT+وكالات

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