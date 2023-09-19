مجموعة من الصقور لمواطن خليجي داخل طائرة تثير دهشة المسافرين (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بوثق لحظة دخول مواطن خليجي إلى طائرة مدنية وهو يحمل 5 صقور بيديه، وسط اندهاش المسافرين، ما أثار تفاعلا كبيرا.

وتداول رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث ظهر الرجل الذي يرتدي زيا خليجيا وهو يحمل 4 صقور على قاعدة خاصة بهم بيده اليمنى، فيما كان يحمل الخامس على يده اليسرى.

وأظهر الفيديو اندهاش المسافرين من المنظر غير المألوف، وبدأ بعضهم برفع هواتفهم وتصوير الرجل لتوثيق اللحظة النادرة، فيما كتب تعليق على المقطع: "فقط في دولة خليجية (يحصل هذا)".

طيب الصقور ماتطير ليه دافع له تذاكر وخساير😂 — SALEH (@s_8f0) September 19, 2023

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع هذا المقطع، حيث استغرب البعض وتساءلوا عما إذا كان هذا الأمر قانونيا، فيما أخذه آخرون بطرافة! حيث كتب أحدهم معلقا: "طيب الصقور ما تطير..ليه دافع له تذاكر وخساير؟".

مو ممنوع؟ — بشبش (@besh_938) September 19, 2023

المصدر: RT