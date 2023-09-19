لأول مرة.. ولادة 10 ثعابين أناكوندا في حوض سمك بشبه جزيرة القرم

ولدت 10 ثعابين صغيرة للأناكوندا بحوض سمك في بلدة ألوشتا في شبه جزيرة القرم الروسية.

وقال مدير الحوض، فيكتور تشيلينكو، إنه تم نقل الثعابين الصغيرة إلى حوض أسماك منعزل، حيث يمكن للزوار رؤيتها.

وقال شيلينكو: "حملت الثعبان صغارها لمدة تسعة أشهر وأنجبت بالضبط في اليوم الـ270"، مضيفا أنه تم وضع الثعابين الصغيرة حديثة الولادة في حاوية منفصلة، ​​حيث سيكون من الأسهل للزوار رؤيتها.

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وكما أوضحت الخدمة الصحفية في حوض السمك لوكالة "تاس"، فإن الثعابين الصغيرة يبلغ سمكها سمك الإصبع، ولهذا السبب اختار الموظفون حاوية خاصة لها بدون مساحات ضيقة. وتنام الثعابين الصغيرة طوال الوقت تقريبا ولا تتحرك إلا قليلا.

وأوضح مدير الحوض المائي أن الثعابين الصغيرة لا تأكل أي شيء لمدة شهر تقريبا بعد الولادة وتبدأ في البحث عن الطعام بعد تغيير الجلد. ومن الآن فصاعدا، سيكون الاقتراب منها خطيرا، لأن ثعبان الأناكوندا هي واحدة من أقوى الثعابين. إنها تلف عضلاتها حول الضحية بطريقة يمكنها بسهولة خنق أي إنسان. لذلك، يجب مراعاة قواعد احترازية خاصة.

وحسب تشيلينكو فحتى الآن تُظهر الثعابين حديثتا الولادة عدوانية، وتحاول لدغ أي شيء يقترب منها. واختتم تشيلينكو حديثه قائلا: "إن لدغتها ليست سامة، لكنها يمكن أن تخترق الجلد".

يذكر أن الأناكوندا هي واحدة من الثعابين الولودة القليلة وأضخم الثعابين في عالم الحيوانات الحديثة. ويمكن أن يصل طولها إلى 5 أمتار، ويتراوح وزن الثعابين البالغين بين 30 و70 كيلوغراما.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا