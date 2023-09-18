"كرة لاس فيغاس العملاقة" تذهل زوار المدينة بعروضها المميزة (فيديو)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر العروض المرئية التي يسحر بها المبنى الكروي الكبير في مدينة لاس فيغاس الأمريكية الزوار.

ويتميز المبنى الكروي الكبير في لاس فيغاس بأنه مغطى من الخارج بشاشات LED على كامل مساحته ما يحوله لأكبر شاشة عرض كروية في العالم.

ومن أكثر الأشكال المميزة التي يتم عرضها على هذه الكرة العملاقة هو الوجوه التفاعلية التي تمنح سكان وزوار المدينة شعورا وكأن هذه الوجوه تنظر إليهم أثناء تنقلهم في الشوارع.

وتضاء شاشات مبنى sphere أحيانا ليظهر المبنى على هيئة الكرة الأرضية ويظهر في أحيان أخرى على هيئة القمر.

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن المبنى الذي يبلغ ارتفاعه 111 مترا صمم ليضم صالات للحفلات الترفيهية وقادر على استيعاب أكثر من 17 ألف متفرج.

المصدر: وكالات