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السعودية.. "القوات الملكية" تصبغ طائراتها الحربية باللون الأخضر لـ"اليوم الوطني" (فيديو)

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السعودية..
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق  قيام القوات الجوية الملكية السعودية بطلاء طائراتها الحربية باللون الأخضر، وذلك استعدادا للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني الـ93.

وتداول رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو حول قيام مختصين بطلاء الطائرت وتزيينها بعبارات الاحتفال باليوم الوطني.

وتفاعل النشطاء في منصة "إكس" على مقطع الفيديو، معربين عن فخرهم بالانتماء إلى المملكة العربية السعودية، حيث علق أحدهم قائلا: "أحلى لون لون علم بلادي..اللون الأخضر جمال وهيبة وفخامة..عز يا مال العز..يكفي بأنه لون الجنة أخضر"، وأضاف آخر: "الله يحفظ بلادي".

السعودية..

هذا ويتم الاحتفال باليوم الوطني في الـ23 من سبتمبر من كل عام، وذلك لإحياء ذكرى توحيد المملكة على يد الملك المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود.

المصدر: RT

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