لأول مرة في الشرق الأوسط.. قلعة ديزني في السعودية (صور)

تستضيف السعودية قلعة ديزني لأول مرة في الشرق الأوسط، ضمن موسم الرياض 2023.

وسيضم موسم الرياض، الذي أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ، عن انطلاق فعالياته يوم 28 أكتوبر المقبل، متحف وتجربة CR7 الذي صمم بطريقة عصرية حول شخصية وقصة حياة كرستيانو رونالدو، والذي سيضم جميع جوائزه وألقابه الشخصية بالإضافة إلى تجارب تفاعلية

وسيشمل الموسم أيضا تجربة 433 العالمية التي ستستضيف أساطير كرة القدم العالمية وخلق تجارب كرة قدم مثيرة.

كما أعلن عدد من الفعاليات الكبرى الحديثة ذات الطابع العالمي بشكل أوسع من خلال مواقع عدة منها عالم "باربي" لإحياء العلامة التجارية.

وفي مقطع فيديو ترويجي ظهر فيه ونشره على حسابه في منصة "إكس"، قال آل الشيخ: "يوم 28 أكتوبر سيتم افتتاح موسم الرياض الذي يقيمه أفضل منظمي الاحتفالات حول العالم بمشاركة أشهر النجوم".

وأضاف: "وسيصاحبه إقامة أكبر حدث هو الأول من نوعه في العالم، نزال حزام موسم الرياض، والذي سيكون أكبر نزالات الملاكمة للوزن الثقيل، وسيشاهد في جميع أنحاء العالم على الهواء مباشرة".

وتابع: "موسم الرياض في نسخته الرابعة يستهدف خلق أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة وتمكين ما يقارب من 2000 شركة محلية ودولية، على مساحة أكثر من 7 مليون متر مربع من التجارب الترفيهية حول العالم".

في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وبدعم وتخطيط قائدنا الملهم عراب رؤيتنا سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله

إطلاق فيديو موسم الرياض 2023 بهويته الجديدة وتجارب ترفيهية عالمية 🔥🇸🇦❤️🙏🏻#RiyadhSeason#BigTime



pic.twitter.com/jX67Ekyx5R — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 16, 2023

رسميًا :



قلعة ديزني لأول مرة بالشرق الأوسط في موسم الرياض 🥶😍😍😍😨 pic.twitter.com/3UoMCJKl8Q — WHR (@whrumor) September 16, 2023

🚨— رسميًا:



إنشاء قلعة ديزني لأول مرة في الشرق الأوسط

في العاصمة الرياض ضمن #موسم_الرياض. pic.twitter.com/fwobz5s04D — الأكثر تأثيرا (@ArabicBest) September 16, 2023

#موسم_الرياض يشهد وجود قلعة ديزني في منطقة "بوليفارد رياض سيتي" والتي ستشهد إحياء وإضافة للكثير من الفعاليات#RiyadhSeason#BigTimepic.twitter.com/YA8tjBRSc7 — موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) September 16, 2023

المصدر:RT