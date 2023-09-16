رئيس الوزراء الكوبي يكسر البروتكول الرسمي خلال استقباله وزير الخارجية السعودي (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرئيس وزراء كوبا بيدرو ماريو وهو يكسر البروتوكول الرسمي أثناء لقائه بوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في العاصمة هافانا.

وخلال استقباله الأمير فيصل بن فرحان، قال رئيس الوزراء الكوبي لوزير الخارجية السعودي: " أريدك أن تجلس بجوار علم كوبا لتشعر بأنك في بيتك"، حسب ما نقلت وسائل إعلام سعودية.

استقبال لوزير خارجيتنا في كوبا لم يحضى به ولا اكبر رئيس دولة زار كوبا الرئيس الكوبي : تعال هنا إجلس بجوار علم كوبا فأنت تمثله وأنت في وطنك وفي بلدك كوبا ؟ أي تقدير هذا لدولة من دولة اخرى في السياسه الدوليه على مر التاريخ المنظور .

ولله ما مثلك بها الدنيا بلد pic.twitter.com/qmNTRDQgdi — خَطَىَّ وًّأثَرَ (@w77vv) September 16, 2023

واليوم السبت، استقبل رئيس وزراء كوبا مانويل ماريرو كروز وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وذلك بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة الخارجية والاستثمارات الكوبي ريكاردو كابريساس.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة والتعاون وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق الثنائي والمتعدد الأطراف بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

هذا وبحث الجانبان، فرص التعاون الاقتصادي في ضوء رؤية السعودية 2030، وأهمية دعم المصالح المشتركة، بما يحقق التنمية المستدامة والازدهار، والرفاه للبلدين والشعبين الصديقين.

وحضر الاستقبال، السفير السعودي لدى كوبا فيصل الحربي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.

المصدر: "واس" + RT