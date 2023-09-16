شاب يتوجه بطلب "طريف" من وزير سعودي ويثير تفاعلا بمواقع التواصل (فيديو)

نشر الفنان السعودي فايز المالكي، مقطع فيديو طريف يظهر شابا وهو يلتقط صورة تذكارية مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، ما أثار تفاعلا بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، حيث ظهر الوزير ومرافقيه يتجولون داخل معرض سيتي سكيب العقاري في الرياض، أثناء افتتاح المعرض.

هذا وطلب شاب من الوزير الحقيل التقاط صورة تذكارية معه، وأعطى الوزير جواله لالتقاط الصورة، لكن قبل التصوير، طلب الشاب من الحقيل استخدام الفلتر، ليضحك الوزير ومرافقيه.

وعلق فايز المالكي على المقطع قائلا: "طلب يتصور ويقول للوزير حط لي فلتر "، مردفا: "بيني وبينكم الفلتر صار مهم".

الله يحفظ الوزير والجميع — ســاري^^^🇰🇼 (@h_asdasd) September 15, 2023

هذا وأثار مقطع الفيديو تفاعلا بين متابعي المالكي، حيث ضحك العديد من طرافة الموقف، فيما كتب أحدهم معلقا: "الله يحفظ الوزير والجميع".

المصدر: RT