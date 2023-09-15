فلكي خليجي يعلق على عرض البرلمان المكسيكي لجثث "مخلوقات غريبة" فيثير تفاعلا كبيرا (فيديو)

علق الفلكي الكويتي بدر العميرة على عرض البرلمان المكسيكي لجثث قيل أنها بقايا محنطة لـ"مخلوقات غريبة" تم العثور عليها في البيرو.

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وفي مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح بدر العميرة قائلا: "هي في الحقيقة لا من الفضاء الخارجي ولا من الأرض، إنما تماثيل قديمة ترجع لأكثر من 1000 سنة وتتكون من عظام حيوانية وجماجم".



وأشار العميرة إلى سبب تصميم مثل هذه التماثيل قديما بالقول: "سبب عمل هذه التماثيل بالحضارات القديمة كنوع من الطقوس الدينية لطرد الأرواح الشريرة أو للعبادة".

وأردف: "كانت هذه الحضارات تتخذ مثل هذه التماثيل ويغلفونها بنوع من الطين والعظام حتى يكون هناك روحانية حسب اعتقادهم قديما".

هذا وأثار مقطع الفيديو تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم قائلا: "كلام منطقي صراحة"، وأضاف آخر: "هل نحن وحدنا؟"

هل نحن وحدنا — Ab (@ciiz777) September 15, 2023

ويأتي ذلك بعد أن عرض البرلمان المكسيكي خلال جلسة استماع حول الأجسام الطائرة المجهولة ما قال إنها بقايا محنطة لمخلوقات غريبة تم العثور عليها في البيرو، حيث كشف النقاب للجمهور عن جثتين قيل أنهما من نوع غريب "غير بشري"، وزُعم أن البقايا المحنطة التي عرضت أمام الكونغرس في صناديق ذات نوافذ قد تم انتشالها من كوسكو، البيرو عام 2017.

المصدر: RT