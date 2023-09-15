سائح ثمل يتلف تمثال بورصة بروكسل بعد ترميمه الذي استغرق 3 سنوات (فيديو)

ألقت الشرطة البلجيكية القبض على سائح أيرلندي مخمور أتلف جزءا من تمثال بورصة بروكسل غداة إعادة افتتاحه، بعد ثلاث سنوات من ترميمه بكلفة 150 مليون دولار.

أظهر مقطع الفيديو السائح الذي يبدو مخمورا يتسلق جسد التمثال، الذي يسمى "اليد ذات الشعلة"، وهو أحد تمثالين يحيطان بمدخل بورصة بروكسل.

ووسط الحشود يقوم السائح الأيرلندي بمحاولة فك الشعلة من يد التمثال الذي يقف بجوار أسد ثم يقوم بالقفز على الأرض معرضا جزءا من التمثال للتلف بعد ترميمه وحده بتكلفة 29 ألف دولار.

وورد أن قوات الشرطة ألقت القبض على السائح في مطعم قريب للوجبات السريعة بعد فترة وجيزة من تصرفه.

وحسبما أفادت وسائل إعلام بلجيكية، تريد بورصة بوركسل الآن تعويض بالآلاف من السائح الأيرلندي.

وعلق نيل فانديفينيت، الذي أدار مشروع الترميم: "ستكلف الإصلاحات الكثير من المال لأن العمل يجب أن يتم بواسطة حرفيين حقيقيين، التمثال تم إدراجه ضمن قائمة التراث وستكون هناك متابعة من وكالة الآثار والمناظر الطبيعية في منطقة بروكسل".

المصدر: "نيويورك بوست"