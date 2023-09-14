تونس.. فضيحة داخل حافلة ناد رياضي تتسبب في استقالة رئيسه (فيديو)

أوقف المرور التونسي حافلة فريق اتحاد بنقردان لكرة القدم بها 3 لاعبين ومسؤول بالفريق وسائق ومحملة بآلاف القطع المهربة بقيمة 231 ألف دينار فقدم رئيس النادي استقالته بعد هذه الفضيحة.

وقد ذكرت وزارة الداخلية التونسية في حسابها الرسمي على "فيسبوك" أن دورية تابعة للمصلحة الخامسة لحرس المرور وعاملة بالطريق السيارة (أ 1) تمكنت من إيقاف حافلة تابعة لإحدى جمعيات كرة القدم (اتحاد بنقردان)، على مستوى محول وذرف متوجهة إلى مدينة سليمان.

وأشار بيان الداخلية إلى أنه كان على متن الحافلة 3 لاعبين ومعهم مسؤول بالجمعية والسائق، مبينة أن الحافلة كانت محملة ببضاعة مهربة مختلفة تتمثل في 2520 شاشة هاتف جوال ذكي، و 230 شاشة هاتف آيفون، وتلفاز عدد 2، و544 كيلوغرام من الفواكه المجففة، و111كيلوغرام جيراك عادي و24 كيلوغرام من المعسل الفاخر.

وذكرت الداخلية أن القيمة الإجمالية للمضبوطات بلغت حوالي 231 ألف دينار، وأنه باستشارة النيابة العامة تمّ الحجز على تلك البضائع وتحرير محضر جبائي في القضية. فضلا عن تقديم رئيس النادي استقالته.

المصدر: RT