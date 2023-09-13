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بالفيديو.. أمير عربي يصطحب معه عشرات الصقور في مطار البحرين

متفرقات

بالفيديو.. أمير عربي يصطحب معه عشرات الصقور في مطار البحرين
Legion-Media
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أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أميرا عربيا يصطحب معه عشرات الصقور، داخل مطار في البحرين في رحلة بطائرة خاصة.

ووثق مقطع الفيديو تواجد عشرات الصقور، على عربات مخصصة لنقلها داخل المطار.

وظهرت الصقور، بجوار الأشخاص المسافرين في المطار مصطفة على عربات التنقل الخاصة بالحقائب ويجلس بجوارها أمير عربي ينتظر رحلته بطائرة خاصة للحفاظ على سلامة صقوره.

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المصدر: "إكس"

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