أميرة النرويج تتزوج من "شامان" أمريكي في أغسطس 2024

أفادت وكالة "فرانس برس" بأن ابنة ملك النرويج هارالد الخامس الأميرة مارثا لويز، وخطيبها الأمريكي دوريك فيريت، الذي يطلق على نفسه اسم "الشامان"، يخططان للزواج في أغسطس 2024.

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وأضافت الوكالة أن حفل الزفاف سيعقد في 31 أغسطس عام 2024 في قرية غيرينغر النرويجية على شاطئ المضيق البحري الذي يحمل نفس الاسم، والمدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.

هنأ الزوجان الملكيان وولي العهد النرويجي هاكون، وهو شقيق مارثا لويز، الزوجين المستقبليين وقالوا إنهم "سيكونون سعداء بالترحيب بدوريك فيريت في عائلتهم".

وأفادت وسائل إعلام، سابقا، بأن مارثا لويز تخلت عن واجباتها الرسمية كعضو في العائلة المالكة بسبب خطوبتها مع فيريت. وبعد الزفاف سيصبح فيريت عضوا في العائلة المالكة، لكنه لن يحصل على أي لقب.

وأعلنت الأميرة النرويجية خطوبتها على فيريت في 7 يونيو 2022، مما أثار موجة من الاستياء في المجتمع النرويجي. ويطلق فيريت، وهو مواطن أمريكي بالغ من العمر 47 عاما، على نفسه اسم "الشامان من سلالة العرافين والمعالجين"، وهو متخصص في الطب البديل، وعلى حد تعبيره، "يتواصل مع الأرواح". ويعمل مع العديد من ممثلات هوليود، مثل غوينيث بالترو، ونينا دوبريف، وسلمى بلير، وبوني رايت، والممثل أنطونيو بانديراس.

المصدر: تاس