بعد أن أثار غضبا كبيرا.. فنان شعبي يعتذر للمغاربة عن زلة لسانه لحظة وقوع الزلزال (فيديو)

قدم الفنان الشعبي المغربي عادل المدكوري اعتذارا للمغاربة عن زلة اللسان التي وقع فيها لحظة وقوع "زلزال الحوز" الذي راح ضحيته أكثر من 2900 شخص.

ونشر عادل المدكوري مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على "تيك توك" قدم فيها الاعتذار للمغاربة.

وأثار مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وثق فنانا مغربيا يردد أغنية "يا عمي الزلزال"، جدلا وسخطا كبيرين في المملكة التي تعيش على وقع زلزال مدمر راح ضحيته قرابة 3000 شخص.

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ويظهر الفيديو الفنان المغربي عادل المدكوري مع فرقة موسيقية وهو يردد كلمات "عمي الزلزال".

وفي الثامن من سبتمبر 2023، ضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مناطق في المغرب، كان مركزه منطقة الحوز.

وأعلنت الداخلية المغربية الثلاثاء أن الحصيلة الجديدة غير النهائية للوفيات الناجمة عن الزلزال الذي ضرب البلاد، بلغت 2901 شخص فيما وصل عدد الجرحى إلى 5530 شخصا.

وترجح المصادر الطبية والدفاع المدني في المغرب ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات الإنقاذ.

وتواصل السلطات جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الزلزال، وفتح الطرق التي تضررت، معبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.

المصدر: RT