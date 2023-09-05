لأول مرة.. ضباع بنّية نادرة في حديقة الحيوانات بموسكو (فيديو)

ذكرت وسائل إعلام روسية أن حديقة الحيوانات في العاصمة موسكو بدأت ولأول مرة تربية الضباع البنية النادرة.

وأشار المهتمون في عالم الطبيعة إلى أن هذا الحدث يعتبر مميزا بالنسبة لحدائق الحيوانات في روسيا، فهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الاحتفاظ بهذا النوع من الحيوانات في تاريخ حدائق الحيوان في البلاد.

بنيت للضباع البنية حاوية كبيرة خاصة في المنطقة القديمة في حديقة الحيوانات في موسكو، وضعت بجانب المناطق المخصصة لحيوانات أسد الجبال وحيوانات كلب الآجام.

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والضباع البنية أو ضباع الغثراء تعتبر من الضباع النادرة التي تعيش غالبا في صحراء كالاهاري وصحراء ناميب في جنوب قارة إفريقيا، وتتميز هذه الحيوانات بوجود فراء بني طويل وأشعث عند منطقة الظهر والذيل.

المصدر: Telegram/ @mosnow