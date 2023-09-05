ازدحام مروري غير مسبوق في الصحراء (صور+ فيديو)

شهدت صحراء نيفادا الأمريكية ازدحاما مروريا غير مسبوق، بعد انتهاء مهرجان الفن المعاصر Burning Man الذي يقام في مدينة بلاك روك.

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وحاول المشاركون في المهرجان أن يغادروا بأقصى سرعة، لكن الأمطار الغزيرة أعاقت الحركة على الطريق السريع، الذي كان من المفترض أن تنعطف نحوه آلاف السيارات.

وحضر هذا الحدث الذي استمر أسبوعا، أكثر من 70 ألف شخص، ويقام هذا العام في الفترة من 28 أغسطس إلى 4 سبتمبر. ومن غير الواضح عدد الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل بسبب الطقس.

ويقام المهرجان كل صيف في بلاك روك، وهي مدينة مؤقتة يتم إنشاؤها سنويا خصيصا للمهرجان في صحراء نيفادا.

ويسافر عشرات الآلاف من الحاضرين من وإلى المدينة على طول طريق سريع مكون من مسارين للوصول إلى المهرجان، الذي تم إلغاؤه في عامي 2020 و2021 بسبب جائحة فيروس كورونا.

Nevada : Avec l’amélioration de la météo les festivaliers de #Burningman commencent à quitter le site du festival dans un décor cinématographique pic.twitter.com/PHukuQGyX8 — LesNews (@LesNews) September 5, 2023

Vidéo aérienne du Burning Man Festival à Black Rock City.



C'est un Remake de Mad Max. pic.twitter.com/H600BZFx9D — EXOCET17™ 🇫🇷 ⵣ (@excocet17) September 5, 2023

المصدر: RT