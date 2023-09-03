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تعويض عائلة حارس تايواني بآلاف الدولارات بعد وفاته بسبب العمل الليلي المتواصل

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تعويض عائلة حارس تايواني بآلاف الدولارات بعد وفاته بسبب العمل الليلي المتواصل
AP
تايوان، أرشيف
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حكمت محكمة مدينة غاوشونغ التايوانية بتعويض عائلة حارس حديقة بـ27.9 ألف دولار، توفي نتيجة للإجهاد بعد 42 يوما من العمل المتواصل.

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وتدل وثائق المحكمة على أن رجلا يدعى شو بدأ في العمل حارس أمن في حديقة "Formosa Wang Brothers" في 11 يونيو عام 2020، وتوفي في 27 نوفمبر من نفس العام بسبب سكتة دماغية نزفية.

ورفعت عائلة الرجل المتوفي دعوى قضائية تطالب بتعويض قدره 1.49 مليون دولار تايواني (46.7 ألف دولار)، مؤكدة أن شو كان يعمل في النوبة الليلية لمدة 42 يوما، خلال ما بين 10.5 إلى 12 ساعة يوميا قبل أن يفقد وعيه.

وصرح صاحب العمل أنه كان على الرجل أن يكون في الخدمة لمدة ساعتين فقط في اليوم، عندما يقوم بجولاته في الحديقة، وبعد ذلك كان يمكنه الراحة. لكن القاضي قال إن كل الوقت الذي كان فيه المتوفى في مكان العمل يعتبر عملا.

وجاء في قرار المحكمة أن مدة العمل الإضافي للرجل المتوفى في الفترة من 27 أكتوبر إلى 25 نوفمبر 2020، كانت تبلغ 107.5 ساعة، في حين لا يسمح القانون بأن يتجاوز الحد الأقصى للعمل الإضافي 46 ساعة شهريا.

المصدر: نوفوستي

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