ِشبيه معمر القذافي يجول في موكب بذكرى "ثورة الفاتح" ويثير تفاعلا كبيرا (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل بشكل كبير، مقطع فيديو لشخص يشبه الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وهو يركب سيارة ويتجول بمدن ليبية خلال احتفالات الذكرى 54 لـ"ثورة الفاتح من سبتمبر".

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجاناعي مقطع فيديو لشبيه القذاقي، حيث تفاجأ العديد من الليبيين بظهوره وهو يتجول بين شوارع بني وليد، آخر معاقل قوات القذافي قبل استيلاء المناهضين لنظامه على المدينة في أكتوبر 2011.

معقولة ‼️



شبيه الراحل معمر القذافي

يتجول في شوارع ليبيا ومعه حراسة



يشبه حركاته وتصرفاته وشكله

•#ليبياpic.twitter.com/6rBdxp85bT — Eid alfadhly (@Kuwaitonly_1) September 2, 2023

هذا وأثار شبيه القذافي تفاعلا كبيرا في العالم الواقعي والافتراضي، بسبب التشابه الكبير بينه والزعيم الليبي الراحل، فيما يتعلق بمظهره وملابسه وطريقة ارتداء العمامة والشعر وملامح الوجه، وحتى حركات يده.

شبيه القذافي يثير ضجة خلال تجوله في شوارع ليبيا .

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بعاتي ؟ pic.twitter.com/j24RjNX3TX — حسين الغاوي (@halgawi) September 2, 2023

يذكر أن القذافي وصل لسدة الحكم في ليبيا إثر انقلاب عسكري على الملك إدريس عام 1969، وأطلق على الانقلاب اسم "ثورة الفاتح من سبتمبر".

المصدر: RT