"نشر مقطع فيديو قبل دقائق من الحادثة".. كشف ملابسات تحطم طائرة أمريكية في ولاية ميشيغان

ذكرت صحيفة Detroit news، في تقرير نشرته، أن طيار الطائرة التي تحطمت عام 2021 في سانت لويس بولاية ميشيغان، نشر مقطع فيديو عبر تطبيق "سناب شات" قبل دقائق قليلة من تحطم الطائرة.

ووفقا للصحيفة، نقلا عن نتائج التحقيقات الفيدرالية، فإن السبب الرئيس لتحطم الطائرة كان تشتت الطيار وعدم تركيزه على مساره نتيجة اهتمامه بنشر مقطع فيديو عبر التطبيق، ونتيجة لذلك لم ينتبه لأسلاك برج الراديو في مسار رحلة الطائرة.

وجاء في التقرير: "أن الطائرة كانت تحلق على ارتفاع 370 قدما تحت قمة برج الراديو، وكان مسارها الأرضي باتجاه الأسلاك الموجودة على الجانب الشمالي الشرقي من البرج".

وأظهر فحص حطام الطائرة الذي عثر عليه في حقل ترابي على بعد حوالي نصف ميل شمال غرب برج الراديو، أن الجناح الأيسر للطائرة اصطدم بسلك دعم متصل بالجانب الشمالي الشرقي من برج الراديو، وعند الفحص تبين أن الاصطدام تسبب بفصل معظم الحافة الأمامية للجناح الأيسر عن هيكل الجناح الرئيسي على طول خط الجانبي، بما يتوافق مع هذا النوع من الصدمات.

ولم يكشف فحص حطام الطائرة بعد الحادث عن أي دليل على وجود خلل ميكانيكي أو فشل كان من شأنه أن يمنع التشغيل الطبيعي للطائرة قبل اصطدامها بسلك برج الراديو.

ووقع الحادث المذكور حيث تحطمت طائرة من طراز Cessna 182H في الـ 17 من مايو 2021، ونتيجة لذلك فقط الطيار البالغ من العمر 23 عاما حياته جراء الإصابة.

المصدر: RT